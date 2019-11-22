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22 ноября 2019, пятница, 21:14 196
Происшествия 2019-11-22T21:40:25+02:00
Українські Новини
Мужчина на Land Cruiser убегал от полиции и на встречке протаранил 14 машин в Днипре

Мужчина на Land Cruiser убегал от полиции и на встречке протаранил 14 машин в Днипре

Полиция, Land Cruiser, Массовое ДТП, ДТП в Днипре

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) без пострадавших с участием 15 автомобилей произошло вечером 22 ноября на перекрестке улиц Грушевского и Шевченко в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Водитель автомобиля Land Cruiser пытался скрыться от сотрудников Нацполиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с 14 автомобилями.

Полиция проводила спецоперацию по поимке фигурантов уголовного производства, они задержаны.

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