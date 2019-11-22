Мужчина на Land Cruiser убегал от полиции и на встречке протаранил 14 машин в Днипре

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) без пострадавших с участием 15 автомобилей произошло вечером 22 ноября на перекрестке улиц Грушевского и Шевченко в Днипре. Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Днепропетровской области. Водитель автомобиля Land Cruiser пытался скрыться от сотрудников Нацполиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с 14 автомобилями. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=92x3su2jWu0" frameborder="0" allowfullscreen> Полиция проводила спецоперацию по поимке фигурантов уголовного производства, они задержаны.