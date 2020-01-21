Штормові пориви накриють Україну: синоптик попередила про сильний вітер

Найближчим часом, з 21 по 23 січня, в Україні очікується посилення вітру, штормові пориви можуть досягати більш 15 м/с. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, Діденко повідомила, що очікується сильний північно-західний вітер.

За словами синоптика, пориви вітру спочатку накриють Північ і Захід України, а потім і решту території країни.

"Для кращого планування вибору гардероба, роботи на свіжому повітрі, для закріплення легких предметів прищіпками і тягарцями на відкритих балконах, для оптимального та безпечного вибору місць паркування автомобілів, для особливої уваги на розміщення білбордів неподалік ваших ділових і романтичних побачень - 21, 22 і 23 січня очікується сильний північно-західний вітер. Пориви можуть бути штормовими, тобто, більш 15 м/с. Обережно", - попередила Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, потужний північний циклон несе в Україну снігопади та шквали: синоптик попередила про різке погіршення погоди.

Також раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.