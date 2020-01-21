підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
21 січня 2020, вівторок, 08:11 3
Суспільство 2020-01-21T08:26:18+02:00
Українські Новини
Штормові пориви накриють Україну: синоптик попередила про сильний вітер

Штормові пориви накриють Україну: синоптик попередила про сильний вітер

Анна Рудык
Прогноз погоди, пориви вітру, погода в Україні, погода в Києві
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

Найближчим часом, з 21 по 23 січня, в Україні очікується посилення вітру, штормові пориви можуть досягати більш 15 м/с. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, Діденко повідомила, що очікується сильний північно-західний вітер.

За словами синоптика, пориви вітру спочатку накриють Північ і Захід України, а потім і решту території країни.

"Для кращого планування вибору гардероба, роботи на свіжому повітрі, для закріплення легких предметів прищіпками і тягарцями на відкритих балконах, для оптимального та безпечного вибору місць паркування автомобілів, для особливої уваги на розміщення білбордів неподалік ваших ділових і романтичних побачень - 21, 22 і 23 січня очікується сильний північно-західний вітер. Пориви можуть бути штормовими, тобто, більш 15 м/с. Обережно", - попередила Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, потужний північний циклон несе в Україну снігопади та шквали: синоптик попередила про різке погіршення погоди.

Також раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.

Більше новин про: Прогноз погоди пориви вітру погода в Україні погода в Києві

Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-СБУшник
Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань
Новини
На Донбасі не припиняються обстріли: у ЗСУ серйозні втрати 08:14
Штормові пориви накриють Україну: синоптик попередила про сильний вітер 08:11
Як змінилася вартість круп, овочів, м'яса та інших продуктів 06:45 Інфографіка
Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвилину 06:37 Документ
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами 14:12
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
більше новин
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
більше новин
Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok