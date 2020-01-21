На Донбасі не припиняються обстріли: у ЗСУ серйозні втрати

За минулу добу, 20 січня, бойовики 10 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще один – поранений, повідомили в прес-центрі ООС. "20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики влаштували п'ять обстрілу: неподалік Павлополя вівся вогонь з ручного протитанкового гранатомета; біля Мар'їнки стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; в районі Опитного ворог вдарив з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Водяного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети; неподалік Новотроїцького стріляли з підствольного гранатомета і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано п'ять ворожих обстрілу: поблизу Травневого стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Луганського вівся вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; три рази неподалік Горіхового ворог ударив з 120-мм мінометів – противник випустив 17 мін і гранатометів різних систем. Як повідомляли Українські Новини, в той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, 19 січня, бойовики 11 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув.