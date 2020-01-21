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21 січня 2020, вівторок, 08:14 3
Політика 2020-01-21T08:25:19+02:00
Українські Новини
На Донбасі не припиняються обстріли: у ЗСУ серйозні втрати

На Донбасі не припиняються обстріли: у ЗСУ серйозні втрати

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

За минулу добу, 20 січня, бойовики 10 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще один – поранений, повідомили в прес-центрі ООС.

"20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики влаштували п'ять обстрілу:

  • неподалік Павлополя вівся вогонь з ручного протитанкового гранатомета;
  • біля Мар'їнки стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
  • в районі Опитного ворог вдарив з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети;
  • неподалік Новотроїцького стріляли з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано п'ять ворожих обстрілу:

  • поблизу Травневого стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • біля Луганського вівся вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • три рази неподалік Горіхового ворог ударив з 120-мм мінометів – противник випустив 17 мін і гранатометів різних систем.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, 19 січня, бойовики 11 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув.

 

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