На Донбасі не припиняються обстріли: у ЗСУ серйозні втрати

За минулу добу, 20 січня, бойовики 10 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще один – поранений, повідомили в прес-центрі ООС.

"20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики влаштували п'ять обстрілу:

неподалік Павлополя вівся вогонь з ручного протитанкового гранатомета;

біля Мар'їнки стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

в районі Опитного ворог вдарив з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети;

неподалік Новотроїцького стріляли з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано п'ять ворожих обстрілу:

поблизу Травневого стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

біля Луганського вівся вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік Горіхового ворог ударив з 120-мм мінометів – противник випустив 17 мін і гранатометів різних систем.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, 19 січня, бойовики 11 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув.