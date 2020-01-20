11 обстрелов и новые потери ВСУ: как прошли сутки в зоне ООС

За прошлые сутки, 19 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил один обстрел:

недалеко от Песков боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

семь раз вблизи Орехово оккупанты стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм -противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов;

у Новоалександровки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского применили минометы калибра 120-мм – 8 мин.

"Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе, за прошедшие сутки, 18 января, боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских военных Операции объединенных сил. В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.