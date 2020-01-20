підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Світ
  • Влада Польщі створить кризовий штаб через побоювання "історичних атак" Путіна, - ЗМІ
20 січня 2020, понеділок, 20:18 10
Світ 2020-01-20T23:45:02+02:00
Українські Новини
Влада Польщі створить кризовий штаб через побоювання "історичних атак" Путіна, - ЗМІ

Влада Польщі створить кризовий штаб через побоювання "історичних атак" Путіна, - ЗМІ

Елизавета Кесельман
Польща, Росія, Володимир Путін, Звинувачення
Прапор Польщі. Фото: mediabakery.com
Прапор Польщі. Фото: mediabakery.com

У канцелярії Президента Польщі Анджея Дуди створюють кризовий штаб у зв'язку з наближенням світового форуму Голокосту в Ізраїлі і очікуваного виступи Президента Росії Володимира Путіна. Про це передає агентство RMF24.

Наголошується, в ході форуму, який стартує в четвер, 23 січня ,виступлять, зокрема, віце-президент США Майк Пенс, британський принц Чарльз, президент Франції Еммануель Макрон і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.

Польський уряд побоюється виступу глави Росії у зв'язку з його критикою про причасті Польщі до антисемітизму і знищенні євреїв.

Тому в президентській канцелярії створюється штаб, що складається з комунікаційних експертів та істориків, які будуть швидко вихоплювати брехливі твердження Путіна. У свою чергу, канцелярія прем'єр-міністра підготувала серію платних статей в американських та ізраїльських газетах, покликаних показати польську версію історичних подій.

Крім того, канцелярія прем'єр-міністра Матеуша Моравецького підготувала серію платних статей в американських та ізраїльських газетах, які покликані показати польську версію історичних подій.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі були затримані семеро українців з-за запитів Росії про їх екстрадицію.

Також на одному з виступів Путін назвав поділ Польщі у 1939 році "відповідь шайбою".

Крім того, під час розширеної колегії Міноборони і на зустрічі з керівництвом Держдуми, Путін прямо звинуватив Польщу в ініціюванні Другої світової війни і підтримки Гітлера в питанні про знищення єврейської нації.

Більше новин про: Польща Росія Володимир Путін Звинувачення

У Польщі судитимуть українського туриста, дрон яко...
Мінекоенерго просить НКРЕКП обмежити імпорт електр...
Путін рахується з тим, що Україна – незалежна краї...
Путін звинувачує Польщу в змові з Гітлером...
Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-СБУшник
Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань
Новини
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
З Києва в Одесу потяг буде їхати 1,5 години, з Києва в Будапешт - 3 години, - міністр інфраструктури 23:23
У ІДІЛ обрали нового лідера 21:57
Україна обігнала Росію в рейтингу найбільш технологічно розвинених країн світу 21:46
В США 14-річній дівчинці вдалося врятуватися від маніяка завдяки програмі "Snapchat" 21:31
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами 14:12
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
більше новин
Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok