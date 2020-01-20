Влада Польщі створить кризовий штаб через побоювання "історичних атак" Путіна, - ЗМІ

У канцелярії Президента Польщі Анджея Дуди створюють кризовий штаб у зв'язку з наближенням світового форуму Голокосту в Ізраїлі і очікуваного виступи Президента Росії Володимира Путіна. Про це передає агентство RMF24.

Наголошується, в ході форуму, який стартує в четвер, 23 січня ,виступлять, зокрема, віце-президент США Майк Пенс, британський принц Чарльз, президент Франції Еммануель Макрон і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.

Польський уряд побоюється виступу глави Росії у зв'язку з його критикою про причасті Польщі до антисемітизму і знищенні євреїв.

Тому в президентській канцелярії створюється штаб, що складається з комунікаційних експертів та істориків, які будуть швидко вихоплювати брехливі твердження Путіна. У свою чергу, канцелярія прем'єр-міністра підготувала серію платних статей в американських та ізраїльських газетах, покликаних показати польську версію історичних подій.

Крім того, канцелярія прем'єр-міністра Матеуша Моравецького підготувала серію платних статей в американських та ізраїльських газетах, які покликані показати польську версію історичних подій.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі були затримані семеро українців з-за запитів Росії про їх екстрадицію.

Також на одному з виступів Путін назвав поділ Польщі у 1939 році "відповідь шайбою".

Крім того, під час розширеної колегії Міноборони і на зустрічі з керівництвом Держдуми, Путін прямо звинуватив Польщу в ініціюванні Другої світової війни і підтримки Гітлера в питанні про знищення єврейської нації.