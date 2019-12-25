Путин обвиняет Польшу в сговоре с Гитлером

Президент России Владимир Путин напрямую обвинил Польшу в инициировании Второй мировой войны и поддержке Гитлера в вопросе об уничтожении еврейской нации. Об этом он заявил во время расширенной коллегии Минобороны и на встрече с руководством Госдумы, передает "Коммерсантъ".

Согласно информации издания, в адрес руководства Польши того времени из уст президента России слышалась отборная брань.

Лидер России и ранее позволял критиковать Польшу, а именно на встрече с лидерами СНГ.

Путин раскритиквал резолюцию Европейского парламента, которая, по его мнению, "ставит чуть ли не на одну доску Германию и Советский Союз, намекая или даже прямо говоря о том, что Советский Союз несет полную ответственность за начало Второй мировой войны".

"Это, конечно, чушь и бред! Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Да, пакт Молотова — Риббентропа, да, он был подписан. И там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое", — заявил Путин.

Президент России также коснулся "еврейского вопроса":

"Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии! Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку! На вымирание! На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной министру иностранных дел Польши господину Беку: “Когда я это услышал, я ему ответил, что если он это сделает, мы поставим ему прекрасный памятник в Варшаве”. Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя", — заявил Путин.

Как сообщали Українські Новини, ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал Путина мясником и попросил не сравнивать его действия с США.

Также критику Путина Браудеру аннулировали визу в США.