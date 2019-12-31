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31 декабря 2019, вторник, 09:33 2434
Внешняя политика 2019-12-31T09:36:52+02:00
Українські Новини
В Польше семь украинцев задержаны из-за запросов России об их экстрадиции

В Польше семь украинцев задержаны из-за запросов России об их экстрадиции

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, украино-польские отношения, Экстрадиция

В Польше задержали 19 граждан Украины в течение 2016-2019 годов путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Россию.

Об этом "Громадському радио" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сейчас же в Польше заключенные семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию.

Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдачу российской стороне четырех граждан Украины было невозможным. Каким образом, в ведомстве не объяснили.

Так же там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как рассказали в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений - торговля оружием, контрабанда наркотических средств, разбойные нападения.

В то же время, представитель Уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга ранее сообщал о задержании в Польше добровольцев и участников АТО.

"Якобы Польша заявляет, что их выдавать не будет, но и отказывается их освобождать. Таким образом, запущен так называемый экстрадиционный механизм, который четко выписан в соответствующих конвенциях. С одной стороны, Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе - перед Россией". А с другой стороны - "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России". Для того, чтобы это решить, нужно принять политическое решение - вы все-таки поддерживаете Украину, или выполняете международные обязательства", - заявлял Мамалыга.

Как сообщали Українські Новини, Влдаимир Зеленский в сентябре призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса. Кроме того, Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.

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