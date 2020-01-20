підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
20 січня 2020, понеділок, 20:52 14
Суспільство 2020-01-20T23:45:02+02:00
Українські Новини
В Антарктиду поїдуть наймолодші українські полярники

В Антарктиду поїдуть наймолодші українські полярники

Таня Войтюк
станція
Станція
Станція "Академік Вернадський" в Антарктиді. Фото: Олександр Марченко

У понеділок, 20 січня, Міністерство освіти і науки затвердило список українських полярників, які відправляться в антарктичну експедицію в березні цього року.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

Наголошується, що це наймолодший склад експедиції за всі роки.

"Середній вік учасників - 37 років. Ми хочемо дати молоді як можна більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал. І з тієї ж причини половина складу є "новачками", тобто вперше їдуть на рік працювати в Антарктиду. У той же час, друга частина експедиції - це досвідчені полярники", - йдеться в повідомленні.

В експедицію відправляться 12 осіб - 7 вчених, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв'язку.

"Зимовий загін ювілейному, 25-ї Української антарктичної експедиції наполовину складатиметься з новачків, буде наймолодшим за всі роки, в ньому - як і в попередній команді, буде 2 жінки. Загін вирушить на станцію в березні 2020-го і буде працювати там протягом року", - йдеться в повідомленні.

Незабаром учасники повинні пройти спеціальний кількаденний тренінг, де вони будуть засвоювати навички, необхідні для життя і роботи на станції "Академік Вернадський".

Склад експедиції. Інфографіка: МОСклад експедиції. Інфографіка: МОН

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня українські полярники відзначили Водохреще купанням у крижаній бухті.

Раніше українські полярники показали, як вилуплюються пінгвіни та інші жителі Антарктиди.

Більше новин про: станція "Академік Вернадський" українські полярники Експедиції в Антарктиду Антарктида

Відео дня: привітання з Новим роком зі снігових ту...
Українські полярники в Антарктиді вшанували пам'ят...
В Україні розпочався набір людей на експедицію в А...
Літо у розпалі: українські полярники показали, як ...
Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-СБУшник
Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань
Новини
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
З Києва в Одесу потяг буде їхати 1,5 години, з Києва в Будапешт - 3 години, - міністр інфраструктури 23:23
У ІДІЛ обрали нового лідера 21:57
Україна обігнала Росію в рейтингу найбільш технологічно розвинених країн світу 21:46
В США 14-річній дівчинці вдалося врятуватися від маніяка завдяки програмі "Snapchat" 21:31
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами 14:12
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
більше новин
Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok