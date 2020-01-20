В Антарктиду поїдуть наймолодші українські полярники

У понеділок, 20 січня, Міністерство освіти і науки затвердило список українських полярників, які відправляться в антарктичну експедицію в березні цього року.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

Наголошується, що це наймолодший склад експедиції за всі роки.

"Середній вік учасників - 37 років. Ми хочемо дати молоді як можна більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал. І з тієї ж причини половина складу є "новачками", тобто вперше їдуть на рік працювати в Антарктиду. У той же час, друга частина експедиції - це досвідчені полярники", - йдеться в повідомленні.

В експедицію відправляться 12 осіб - 7 вчених, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв'язку.

"Зимовий загін ювілейному, 25-ї Української антарктичної експедиції наполовину складатиметься з новачків, буде наймолодшим за всі роки, в ньому - як і в попередній команді, буде 2 жінки. Загін вирушить на станцію в березні 2020-го і буде працювати там протягом року", - йдеться в повідомленні.

Незабаром учасники повинні пройти спеціальний кількаденний тренінг, де вони будуть засвоювати навички, необхідні для життя і роботи на станції "Академік Вернадський".

Склад експедиції. Інфографіка: МОН

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня українські полярники відзначили Водохреще купанням у крижаній бухті.

Раніше українські полярники показали, як вилуплюються пінгвіни та інші жителі Антарктиди.