Поліція встановила особу вандала, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

Поліція встановила особу чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі (Дніпропетровська область). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини. 19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Під час розслідування поліцейські опитали свідків події, вивчили відео з камер відеоспостереження. Внаслідок чого поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника, щоб затримати його. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=5ggI3nLVFgk" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму. Тим часом, президент України Володимир Зеленський напередодні свого візиту в Ізраїль дав велике інтерв'ю виданню The Times of Israel, в якому зазначив, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі, а він сам має єврейську кров.