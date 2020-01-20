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20 січня 2020, понеділок, 21:20 8
Силові структури 2020-01-20T21:24:47+02:00
Українські Новини
Поліція встановила особу вандала, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

Поліція встановила особу вандала, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

Ярина Вацяк
Вандалізм, Вандал, Пошкодження пам'ятника, Холокост

Поліція встановила особу чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Під час розслідування поліцейські опитали свідків події, вивчили відео з камер відеоспостереження.

Внаслідок чого поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель.

Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника, щоб затримати його.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський напередодні свого візиту в Ізраїль дав велике інтерв'ю виданню The Times of Israel, в якому зазначив, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі, а він сам має єврейську кров.

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