Поліція встановила особу вандала, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

Поліція встановила особу чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Під час розслідування поліцейські опитали свідків події, вивчили відео з камер відеоспостереження.

Внаслідок чого поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель.

Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника, щоб затримати його.

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Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму.

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