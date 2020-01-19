Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга"

В Международном аэропорту "Борисполь" встречают тела погибших в катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ у Тегерана, 19 января 2020 года. Фото: Офис Президента

В Международном аэропорту "Борисполь" встречают тела погибших в катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ у Тегерана, 19 января 2020 года. Фото: Офис Президента

Сегодня самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана с телами 11 погибших украинцев и Украина встречала в "Борисполе" жертв крушения "Боинга" компании МАУ. Соответствующие снимки опубликовали на сайте Офиса Президента.

Во время церемонии прощания тела выносили из самолета в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других топ-чиновников.

Торжественная церемония. Фото: Офис Президента

Торжественная церемония. Фото: Офис Президента

Как сообщает пресс-служба президента, чиновники высказывают слова сочувствия всех членам семей погибших.

"Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране во время крушения самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!", - говорится в сообщении.

Близкие пришли попрощаться с погибшими в авиакатастрофе МАУ. Фото: Офис Президента

Близкие пришли попрощаться с погибшими в авиакатастрофе МАУ. Фото: Офис Президента

Это был последний рейс для экипажа самолета "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Ирана в Украину 8 января. С 11 погибших украинский - 9 пилоты и бортпроводники.

Прощание с погибшими. Фото: hromadske

Прощание с погибшими. Фото: hromadske

Как сообщали Українські Новини, 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными.