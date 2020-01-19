Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга"

Сегодня самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана с телами 11 погибших украинцев и Украина встречала в "Борисполе" жертв крушения "Боинга" компании МАУ. Соответствующие снимки опубликовали на сайте Офиса Президента. Во время церемонии прощания тела выносили из самолета в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других топ-чиновников. Торжественная церемония. Фото: Офис Президента Торжественная церемония. Фото: Офис Президента Как сообщает пресс-служба президента, чиновники высказывают слова сочувствия всех членам семей погибших. "Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране во время крушения самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!", - говорится в сообщении. Близкие пришли попрощаться с погибшими в авиакатастрофе МАУ. Фото: Офис Президента Близкие пришли попрощаться с погибшими в авиакатастрофе МАУ. Фото: Офис Президента Это был последний рейс для экипажа самолета "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Ирана в Украину 8 января. С 11 погибших украинский - 9 пилоты и бортпроводники. Прощание с погибшими. Фото: hromadske Прощание с погибшими. Фото: hromadske Как сообщали Українські Новини, 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными.