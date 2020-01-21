НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 січня, на 16,04 коп. до 24,2527 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,6210 1 долар США 24,3257 1 швейцарський франк 25,1091 10 єн 2,2077 10 російських рублів 3,9506 1 євро 26,9565

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 січня на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

Також експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.