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21 січня 2020, вівторок, 06:00 14
Економіка 2020-01-21T07:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня

НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, курс долара, курс євро
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 січня, на 16,04 коп. до 24,2527 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,6210
1 долар США 24,3257
1 швейцарський франк 25,1091
10 єн 2,2077
10 російських рублів 3,9506
1 євро 26,9565

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 січня на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

Також експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

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