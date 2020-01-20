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20 січня 2020, понеділок, 16:28 3
Судова влада 2020-01-20T16:45:28+02:00
Українські Новини
Екс-чиновника аеропорту "Запоріжжя" підозрюють у нанесенні 1,5 млн гривень збитку

Екс-чиновника аеропорту "Запоріжжя" підозрюють у нанесенні 1,5 млн гривень збитку

Анна Рудык
аеропорт Запоріжжя, економічні збитки, чорна бухгалтерія, СБУ
Аеропорт
Аеропорт "Запоріжжя". Фото: facebook.com/Владимир-Буряк

Офіс генерального прокурора повідомив колишньому чиновнику комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" Запорізької міської ради про підозру у нанесенні 1,5 млн гривень збитку КП.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"За погодженням з прокуратурою Запорізької області одному з екс-чиновників КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення, внаслідок чого комунальному підприємству було завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень (ч. 2 ст . 364, ч. 1 ст. 366 КК України)", - сказано в ньому.

На даний момент у кримінальному провадженні проведені санкціоновані обшуки в приміщеннях комунального підприємства і підрядних організацій, по місцях проживання посадових осіб зазначених суб'єктів господарювання в Запоріжжі, Києві та Київській області.

Під час процесуальних дій були вилучені документи, які будуть сприяти встановленню обставин скоєння злочину, а також грошові кошти в розмірі понад 1 млн гривень.

Прес-служба управління Служби безпеки України в Запорізькій області повідомила, що екс-чиновника підозрюють у зловживанні під час ремонту злітно-посадкової смуги аеропорту.

Під час обшуку правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію.

Також ведеться розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Процесуальне керівництво у розслідуванні здійснює прокуратура Запорізької області.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ провела обшуки в аеропорту "Запоріжжя".

Раніше в аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасовували і шість затримували.

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