СБУ проводит обыски в аэропорту "Запорожье"

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области в пятницу проводят обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье" Запорожского городского совета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии со ссылкой на слова директора департамента правового обеспечения горсовета Валерия Зломиноги, передают Українськi Новини.

По его данным, обыски проводятся по решению Жовтневого районного суда Запорожья в рамках уголовного дела, которое было открыто в 2015 году относительно деятельности предыдущего руководства аэропорта.

"Разрешение на обыски было выдано еще в декабре прошлого года. Следовательно, это не было неожиданностью. Известно, что обыск проходит без каких-либо нарушений и злоупотреблений с любой стороны", - цитирует пресс-служба слова чиновника.

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