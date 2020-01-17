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17 января 2020, пятница, 17:52 67
Силовые структуры 2020-01-17T17:55:41+02:00
Українські Новини
СБУ проводит обыски в аэропорту "Запорожье"

СБУ проводит обыски в аэропорту "Запорожье"

Анна Рудык
аэропорт Запорожье, Обыски, СБУ, обыски в аэропорту
Аэропорт Запорожье. Фото: novynarnia.com
Аэропорт Запорожье. Фото: novynarnia.com

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области в пятницу проводят обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье" Запорожского городского совета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии со ссылкой на слова директора департамента правового обеспечения горсовета Валерия Зломиноги, передают Українськi Новини.

По его данным, обыски проводятся по решению Жовтневого районного суда Запорожья в рамках уголовного дела, которое было открыто в 2015 году относительно деятельности предыдущего руководства аэропорта.

"Разрешение на обыски было выдано еще в декабре прошлого года. Следовательно, это не было неожиданностью. Известно, что обыск проходит без каких-либо нарушений и злоупотреблений с любой стороны", - цитирует пресс-служба слова чиновника.

Как сообщали Українськi Новини, Налоговая отрицает обыски СБУ у главы службы Верланова.

Ранее НАБУ пришло с обысками в Минстець Бородянского.

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