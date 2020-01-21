Як змінилася вартість круп, овочів, м'яса та інших продуктів

За даними Державної служби статистики, в 2019 році ціни на споживчі товари підвищились на 4,1%. Згідно з даними моніторингу за 2019 рік, в якому проаналізували 23 види соціально значущих продуктів харчування, ціни виросли на 14 позицій і знизилися на 9 позицій. Про це повідомляє Економічний дискусійний клуб.

Повідомляється, що найбільше подорожчала гречана крупа. Вона виросла в ціні на 70% (+11,44 гривні на кілограмі), що обумовлено істотним зниженням пропозиції на ринку зерна гречки, урожай якої в поточному маркетинговому сезоні виявився на 40% менше ніж у попередньому. Інші продукти переробки зерна - рис і борошно - протягом року незначно подешевшали - на 3,9% і 1,1% відповідно.

Споживчі ціни на хліб масових сортів у минулому році, як і в попередні періоди, утримали високі темпи приросту: хліб з пшеничного борошна 1 сорту подорожчав на 12,0%, хліб житньо-пшеничний - на 13,6%, тобто буханець соціального хліба додала в ціні близько 2,5 гривень. Макаронні вироби також подорожчали на 5,6%.

Серед лідерів подорожчання в минулому році виявилась картопля, яка за рік виросла в ціні на 69,2%, або на 5,53 грн. на кілограмі.

Проте ціни на інші складові борщового набору в 2019 році продемонстрували високі темпи зниження: капуста подешевшала на 31,6% (на 2,80 грн. на кілограмі), морква - на 46,4% (на 5,55 грн.), Цибуля - на 46,7% (на 7,86 грн.), буряк - на 40,4% (на 4,42 грн. на кілограмі).

Досить істотно за 2019 рік знизилися ціни на яйця - на 14,2%, або на 3,49 грн. за десяток.

Менш відчутно для споживачів знизилися ціна олії соняшникової - на 1,6%.

Темпи цінового зростання на молочні продукти в 2019 році практично збігалися з позаминулими і склали 6,7% - 9,6%. При цьому, вершкове масло виявилося абсолютним рекордсменом цінового зростання в 2019 році - вартість 1 кг цього продукту в рік підвищилася більш ніж на 18 гривень.

На споживчому ринку м'ясних продуктів в 2019 році відзначалось помірне зростання цін: у межах 3-х відсотків на м'ясо (свинина, яловичина, птиця) і 6,5% на варені ковбаси. Виняток: ціни на сало, які знизилися на 0,6%.

Ціни на цукор в 2019 році незначно зросли - на 1,5% (+21 коп. на кілограмі).

За рік вартість набору підвищилася на 4,2% (+ 45 грн) проти 11-ти відсоткового подорожчання в 2018 році, і в середньому по Україні склала +1024 гривні.

Як змінилися ціни на соціально значущі продукти в 2019 рік. Інфографіка: Економічний дискусійний клуб

Як змінювалися середні ціни продуктів кожен місяць з 2017 року по 2019. Інфографіка: Економічний дискусійний клуб

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