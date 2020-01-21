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21 січня 2020, вівторок, 06:45 13 Інфографіка
Економіка 2020-01-21T07:15:01+02:00
Українські Новини
Як змінилася вартість круп, овочів, м'яса та інших продуктів

Як змінилася вартість круп, овочів, м'яса та інших продуктів

Елена Новикова
ціни на овочі, ціни на крупи, Ціни на молоко, Ціни на продукти, Подорожчання продуктів
Продукти. Фото: riapo.ru
Продукти. Фото: riapo.ru

За даними Державної служби статистики, в 2019 році ціни на споживчі товари підвищились на 4,1%. Згідно з даними моніторингу за 2019 рік, в якому проаналізували 23 види соціально значущих продуктів харчування, ціни виросли на 14 позицій і знизилися на 9 позицій. Про це повідомляє Економічний дискусійний клуб.

Повідомляється, що найбільше подорожчала гречана крупа. Вона виросла в ціні на 70% (+11,44 гривні на кілограмі), що обумовлено істотним зниженням пропозиції на ринку зерна гречки, урожай якої в поточному маркетинговому сезоні виявився на 40% менше ніж у попередньому. Інші продукти переробки зерна - рис і борошно - протягом року незначно подешевшали - на 3,9% і 1,1% відповідно.

Споживчі ціни на хліб масових сортів у минулому році, як і в попередні періоди, утримали високі темпи приросту: хліб з пшеничного борошна 1 сорту подорожчав на 12,0%, хліб житньо-пшеничний - на 13,6%, тобто буханець соціального хліба додала в ціні близько 2,5 гривень. Макаронні вироби також подорожчали на 5,6%.

Серед лідерів подорожчання в минулому році виявилась картопля, яка за рік виросла в ціні на 69,2%, або на 5,53 грн. на кілограмі.

Проте ціни на інші складові борщового набору в 2019 році продемонстрували високі темпи зниження: капуста подешевшала на 31,6% (на 2,80 грн. на кілограмі), морква - на 46,4% (на 5,55 грн.), Цибуля - на 46,7% (на 7,86 грн.), буряк - на 40,4% (на 4,42 грн. на кілограмі).

Досить істотно за 2019 рік знизилися ціни на яйця - на 14,2%, або на 3,49 грн. за десяток.

Менш відчутно для споживачів знизилися ціна олії соняшникової - на 1,6%.

Темпи цінового зростання на молочні продукти в 2019 році практично збігалися з позаминулими і склали 6,7% - 9,6%. При цьому, вершкове масло виявилося абсолютним рекордсменом цінового зростання в 2019 році - вартість 1 кг цього продукту в рік підвищилася більш ніж на 18 гривень.

На споживчому ринку м'ясних продуктів в 2019 році відзначалось помірне зростання цін: у межах 3-х відсотків на м'ясо (свинина, яловичина, птиця) і 6,5% на варені ковбаси. Виняток: ціни на сало, які знизилися на 0,6%.

Ціни на цукор в 2019 році незначно зросли - на 1,5% (+21 коп. на кілограмі).

За рік вартість набору підвищилася на 4,2% (+ 45 грн) проти 11-ти відсоткового подорожчання в 2018 році, і в середньому по Україні склала +1024 гривні.

Як змінилися ціни на соціально значущі продукти в 2019 рік. Інфографіка: Економічний дискусійний клубЯк змінилися ціни на соціально значущі продукти в 2019 рік. Інфографіка: Економічний дискусійний клуб

Як змінювалися середні ціни продуктів кожен місяць з 2017 року по 2019. Інфографіка: Економічний дискусійний клубЯк змінювалися середні ціни продуктів кожен місяць з 2017 року по 2019. Інфографіка: Економічний дискусійний клуб

Як повідомляли Українські Новини, фермери очікують істотного зростання ціни в лютому 2020 року. Також Асоціація виробників молока повідомила, що обсяг фальсифікованої молочної продукції в Україні становить 30%.

 

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