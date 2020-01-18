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18 января 2020, суббота, 11:23 10
Финансы 2020-01-18T11:23:26+02:00
Українські Новини
В Украине ждут подорожания овощей: сколько будет стоить борщевой набор

В Украине ждут подорожания овощей: сколько будет стоить борщевой набор

Надежда Комендантова
цены на овощи, Борщевой набор, Подорожание продуктов, Овощи
Борщевой набор. Фото: pixabay.
Борщевой набор. Фото: pixabay.

Накануне Нового года производители рассчитывали, что борщевой набор сильно подорожает благодаря предпраздничному ажиотажу.

По факту же рост цен составил лишь 10-15%, сообщили аналитики "Инфо-Шувар". Они отмечают, что в целом во вторую неделю января борщевой набор в Украине продавался в два раза дешевле, чем год назад. Исключением стал только картофель, который стоил почти на треть дороже, чем в прошлом году.

Следующего существенного роста цен фермеры теперь ждут в феврале.

"Основанием для таких предположений стал сценарий последних двух сезонов, когда овощи начинали дорожать во второй половине зимы. Но в отличие от этих лет в 2019 году площади под овощами в Украине расширились. Поэтому рост цены пока под вопросом", – прокомментировала глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Она добавила, что весомым фактором остается то, что при росте цен на украинские овощи, на отечественном рынке достаточно быстро появляется импортная продукция.

Как сообщали Українські Новини, в Украине морковь стремительно дешевеет.

Тем временем, украинские огурцы стоят вдвое дороже импортных.

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