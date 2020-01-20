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20 січня 2020, понеділок, 15:59 12 Інфографіка
Економіка 2020-01-20T15:59:41+02:00
Українські Новини
Як вплинула аномальна зима на вартість продуктів у грудні

Як вплинула аномальна зима на вартість продуктів у грудні

Елена Новикова
Продукти харчування, Подорожчання продуктів, ціна на продукти, продовольчі товари
Продукти. Фото: runnersclub.ru
Продукти. Фото: runnersclub.ru

В той час, як в лютому 2020 року фермери очікують на істотне зростання цін на продукти харчування, в грудні 2019 року ціни на більшість соціально значущих продуктів харчування виросли незначно або зменшилися. Про це повідомляє Економічний дискусійний клуб.

Повідомляється, що, якщо порівняти грудень 2019 року і грудень 2018 року, то споживчі ціни на більшість соціально значущих продовольчих товарів зросли.

Різниця цін на продукти в грудні 2018 і 2019 років. Інфографіка: Економічний дискусійний клубРізниця цін на продукти в грудні 2018 і 2019 років. Інфографіка: Економічний дискусійний клуб

Відзначається також, що в грудні 2019 року поведінка споживчих цін не збігалася з традиційною. Ціни на більшість соціально значущих товарів в порівнянні з листопадом, зменшилися. А приріст інших був незначним, що не характерно для передноворічного періоду. До факторів такої цінової поведінки можна віднести безпрецедентно теплу зимову погоду та зміцнення курсу гривні.

Загальна вартість набору з 23 соціально значимих продовольчих товарів у грудні 2019 року порівняно з листопадом зросла на 0,4%, або майже на 4 гривні.

Зміна цін помісячно з 2017 по 2019. Інфографіка: Економічний дискусійний клубЗміна цін помісячно з 2017 по 2019. Інфографіка: Економічний дискусійний клуб

Зміна цін у грудні 2019 року. Інфографіка: Економічний дискусійний клубЗміна цін у грудні 2019 року. Інфографіка: Економічний дискусійний клуб

Як повідомляли Українські Новини, експерти стверджують, що в Україні обсяг фальсифікованої молочної продукції досяг 30%. Також в 2019 році ціни на споживчі товари підвищились на 4,1%.

 

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