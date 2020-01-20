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20 січня 2020, понеділок, 21:00 12
Суспільство 2020-01-20T21:00:02+02:00
Українські Новини
Похолодання до -10 і шквалистий вітер: прогноз погоди в Україні у вівторок

Похолодання до -10 і шквалистий вітер: прогноз погоди в Україні у вівторок

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, Погода

У вівторок, 21 січня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +1...+6 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -5...-10 градусів, удень +2...-3 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +3...+5 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +3...+5 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -1...+4 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.

Тим часом, в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень.

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