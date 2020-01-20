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  • На Водохреще під Запоріжжям пролунав вибух: двоє чоловіків підірвалися гранатою
20 січня 2020, понеділок, 14:24 25
Події 2020-01-20T16:45:02+02:00
Українські Новини
На Водохреще під Запоріжжям пролунав вибух: двоє чоловіків підірвалися гранатою

На Водохреще під Запоріжжям пролунав вибух: двоє чоловіків підірвалися гранатою

Надежда Комендантова
вибух гранати, Граната

2 людини загинули 19 січня внаслідок вибуху гранати в Лежино Запорізького району Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, в одній з квартир виявлено тіла 2 чоловіків віком 38 років з численними осколковими пораненнями.

На місці вилучили металеві уламки корпусу ручної осколкової гранати "Ф-1" і важіль детонатора.

Поліція припускає, що боєприпас детонував під час вживання загиблими спиртних напоїв.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство 2 і більше осіб) з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок" Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 7 січня 3 людини госпіталізовано в результаті вибух бойової гранати РГД-5 в гуртожитку комунального підприємства "Одесміськелектротранс" в Одесі.

19 листопада 2019 чоловік загинув через вибух гранати в Дніпрі.

Раніше під Києвом авто на швидкості 150 км/год вибухнула граната, водій загинув.

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