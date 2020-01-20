Мы все родились в эпоху СССР, и многие вещи, которые там происходили были хорошими, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль дал развернутое интервью местному англоязычному изданию The Times of Israel. В ответах на вопросы журналистов глава государства коснулся и истории своей семьи, рассказал о жизни при Советском Союзе. В частности, он назвал тот период своей истории, что у него была обыкновенная советская еврейская семья.

Кроме того, Зеленский отметил, что за период СССР происходило и много хорошего, было много людей с мировым именем, которые делали много замечательных вещей, но также было много трагедий как, например, Голодомор.

«Мы все родились в эпоху СССР, и произошло много хорошего. Было много людей с мировым именем, которые делали много замечательных вещей. Так что было много хорошего. Но также, конечно, было много трагедий, как, например, эта трагедия. (Голодомор, - ред)», - отметил Президент Украины.

Как сообщалось, 22-23 января Президент Зеленский посетит Иерусалим для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.