Улицы в Украине стоит называть в честь людей, чьи имена не вызывают конфликтов, - Зеленский

Названия улиц и памятники в Украине – сложный и деликатный вопрос, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января.

Как пишет Гордон.ua, по словам Зеленского, "речь идет о том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике". Он добавил, что есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, но "есть и другие украинцы, у которых свои герои, которые думают иначе".

Украинский президент подчеркнул, что "понимает разные чувства", поэтому несколько раз "четко говорил": если в Украине такая сложная история, то нужно строить общую историю, искать тех, "чьи имена не вызывают споров ни в настоящем, ни в будущем". Зеленский считает, что улицы стоит называть в честь тех, чьи имена "не вызывают конфликтов".

Президент отметил, что сегодня в Украине "есть свои современные герои – люди, которые творили историю, ученые, люди, которые осваивали космос, великие спортсмены, писатели", и эти имена широко почитаемы во всех уголках Украины. Зеленский добавил: "Давайте не будем вмешивать политику в этот вопрос".

Напомним, что в своем новогоднем обращении Президент Зеленский сказал: "В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей: научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна. Страна, где нет войны, и которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен".