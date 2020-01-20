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20 січня 2020, понеділок, 10:29 16
Президент 2020-01-20T10:34:28+02:00
Українські Новини
Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт

Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт

Анна Рудык
Кіборги, День пам'яті кіборгів, Міністерство оборони України, Володимир Зеленський
Зеленський вшанував пам'ять кіборгів. Фото: Офіс Президента
Зеленський вшанував пам'ять кіборгів. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців, загиблих при обороні донецького аеропорту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Зеленський взяв участь у заходах пам'яті військовослужбовців, які в цей день 2015 року загинули при обороні донецького аеропорту під час військових дій на сході України.

Глава держави разом з членами сімей загиблих військових поклав квіти до підніжжя пам'ятного дзвону на території Міністерства оборони.

Також Зеленський поспілкувався з сім'ями військових.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 16 січня Україна вшановує пам'ять героїв, загиблих при захисті Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва. Один з найсильніших періодів боїв в Донецькому аеропорту був з 26.05.2014, коли перші військові літаки почали скидати бомби на посадки і будівлю аеропорту, який тривав до 22.01.2015 року. Прізвисько "кіборги" українським захисникам терміналів дали бойовики, які ніяк не могли повірити в стійкість і безстрашність наших воїнів, що люди можуть так довго і відчайдушно захищати об'єкт.

Тим часом в українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри.

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