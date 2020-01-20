Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців, загиблих при обороні донецького аеропорту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Зеленський взяв участь у заходах пам'яті військовослужбовців, які в цей день 2015 року загинули при обороні донецького аеропорту під час військових дій на сході України.

Глава держави разом з членами сімей загиблих військових поклав квіти до підніжжя пам'ятного дзвону на території Міністерства оборони.

Також Зеленський поспілкувався з сім'ями військових.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 16 січня Україна вшановує пам'ять героїв, загиблих при захисті Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва. Один з найсильніших періодів боїв в Донецькому аеропорту був з 26.05.2014, коли перші військові літаки почали скидати бомби на посадки і будівлю аеропорту, який тривав до 22.01.2015 року. Прізвисько "кіборги" українським захисникам терміналів дали бойовики, які ніяк не могли повірити в стійкість і безстрашність наших воїнів, що люди можуть так довго і відчайдушно захищати об'єкт.

Тим часом в українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри.