подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 16:32 62
Общество 2020-01-16T16:33:02+02:00
Українські Новини
Сегодня День памяти киборгов: что известно о 242 днях подвигов и обороны Донецкого аэропорта

Сегодня День памяти киборгов: что известно о 242 днях подвигов и обороны Донецкого аэропорта

Елизавета Кесельман
Киборги, День памяти киборгов, Донецкий аэропорт, Донецк

Сегодня, 16 января Украина чтит память героев, погибших при защите Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева. В Минобороны напомнили хронологию событий 2014-2015 года.

"Бои за аэропорт стали своеобразным символом героизма, несокрушимости, самоотверженности и силы боевого духа наших воинов, наших доблестных защитников Отечества. Инициаторами Дня памяти киборгов стали украинские воины и волонтёры", - говорится в сообщении.

Один из самых сильных периодов боев в Донецком аэропорту был с 26.05.2014, когда первые военные самолеты начали спускать бомбы на посадки и здание аэропорта, который продлился до 22.01.2015 года.

В первый день украинские силовики нанесли удар по позициям противника и установили контроль над Донецким аэродромом. Впоследствии началась полная дестабилизация Донецка, начало оккупации и бесконечные попытки врага установить контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем, держали оборону.

Противник обстреливал аэропорт с "Градов", минометов и танков, также там работали вражеские снайперы.

В Донецком аэропорту и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельного мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов , бойцы полка "Днепр-1", Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

Прозвище "киборги" украинским защитникам терминалов дали боевики, которые никак не могли поверить в стойкость и неустрашимость наших воинов, что люди могут так долго и отчаянно защищать объект.

В тот день оккупанты отступили, понеся тяжелые потери и на несколько месяцев отказались от штурма аэропорта. Осенью 2014-го боевые действия возобновились в значительно большем масштабе.

За все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения. Многие из них отмечены государственными наградами некоторых, к сожалению, посмертно.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году в Украине состоялась пермьера фильма "Киборги", в которых описываются боевые действия в Донецком аэропорту им. Сергея Прокофьева. 

Больше новостей о: Киборги День памяти киборгов Донецкий аэропорт Донецк

Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Новости
Рада разрешила использовать бумажные документы во время перехода к электронному документообороту 17:35
В Минздраве рассказали о том, какие медуслуги будут бесплатными с апреля 2020 года 17:18
Рада повысила ставку ренты на добычу железной руды на 50% 17:18
Американская компания передала ЧАЭС хранилище отработанного ядерного топлива 16:58
В Одессе полицейские избили мужчину: в результате побоев у потерпевшего случился разрыв почки 16:51
больше новостей
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет 19:18
больше новостей
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
Премии, надбавки, матпомощь и оздоровительные - кто из министров получил больше всех в декабре 17:40 Инфографика
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok