Сегодня День памяти киборгов: что известно о 242 днях подвигов и обороны Донецкого аэропорта

Сегодня, 16 января Украина чтит память героев, погибших при защите Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева. В Минобороны напомнили хронологию событий 2014-2015 года.

"Бои за аэропорт стали своеобразным символом героизма, несокрушимости, самоотверженности и силы боевого духа наших воинов, наших доблестных защитников Отечества. Инициаторами Дня памяти киборгов стали украинские воины и волонтёры", - говорится в сообщении.

Один из самых сильных периодов боев в Донецком аэропорту был с 26.05.2014, когда первые военные самолеты начали спускать бомбы на посадки и здание аэропорта, который продлился до 22.01.2015 года.

В первый день украинские силовики нанесли удар по позициям противника и установили контроль над Донецким аэродромом. Впоследствии началась полная дестабилизация Донецка, начало оккупации и бесконечные попытки врага установить контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем, держали оборону.

Противник обстреливал аэропорт с "Градов", минометов и танков, также там работали вражеские снайперы.

В Донецком аэропорту и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельного мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов , бойцы полка "Днепр-1", Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

Прозвище "киборги" украинским защитникам терминалов дали боевики, которые никак не могли поверить в стойкость и неустрашимость наших воинов, что люди могут так долго и отчаянно защищать объект.

В тот день оккупанты отступили, понеся тяжелые потери и на несколько месяцев отказались от штурма аэропорта. Осенью 2014-го боевые действия возобновились в значительно большем масштабе.

За все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения. Многие из них отмечены государственными наградами некоторых, к сожалению, посмертно.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году в Украине состоялась пермьера фильма "Киборги", в которых описываются боевые действия в Донецком аэропорту им. Сергея Прокофьева.