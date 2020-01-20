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20 января 2020, понедельник, 08:27 22
Общество 2020-01-20T08:28:47+02:00
Українські Новини
В украинских аэропортах в честь "киборгов" сыграют военные оркестры

В украинских аэропортах в честь "киборгов" сыграют военные оркестры

Валерия Драгомирова
аэропорты, Военный оркестр, Действо, Киборги
Оркестр. Фото: Минобороны Украины
Оркестр. Фото: Минобороны Украины

Сегодня, 20 января, в 08:30 на территории аэропорта "Борисполь" состоится тематическое художественное действо в честь подвига Героев, защищавших Донецкий аэропорт. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.


"С целью чествования подвига Героев, самоотверженно и мужественно защищавших Донецкий аэропорт, 20 января 2020 года в 08:30 на территории Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (терминал "D", третий этаж) состоится тематическое театральное действо с участием Национального президентского оркестра и хора Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Особое место в мероприятии будет отведено композиции, исполняемой на уникальном музыкальном инструменте - "Колоколе войны", изготовленном в 2016 году из гильз 152-мм артиллерийских снарядов.

Кроме того, 20 января состоится всеукраинская акция в аэропортах и ​​других местах массового скопления людей еще в восьми областных центрах: Винница, Днипро, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов.

Напомним, 16 января в стране отмечался День памяти киборгов. Українські Новини рассказали, что известно о 242 днях подвигов и обороны Донецкого аэропорта. 

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