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20 січня 2020, понеділок, 10:31 14
Транспорт 2020-01-20T11:00:01+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" заважає заробляти українським експортерам, - ЗМІ

"Укрзалізниця" заважає заробляти українським експортерам, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Євген Кравцов, дефіцит, Укрзалізниця
Укрзалізниця
Укрзалізниця

За останні чотири тижні в Україні склався штучний дефіцит рухомого складу, що виник з вини "Укрзалізниці". Про це повідомляє "The Page" з посиланням на джерела у великій експортній компанії.

За словами джерела, київські та одеські філії Центру транспортної логістики "Ліски" (входить в структуру УЗ) не встигають обробляти всі подані вагони і затримують їх повернення відправнику.


"Застій призводить до багатотисячних штрафів і з'їдає прибуток відправників і трейдерів", — пояснив співрозмовник.

До затримок з обробкою і поверненням вагонів, за словами співрозмовника, призвела нестача локомотивів, вкрай неграмотна обробка вагонів, поломки навантажувального обладнання і некваліфікований менеджмент "Укрзалізниці". Схожа ситуація, за словами джерела, повторюється з року в рік у грудні-січні на піку експорту, але в цей раз все дуже погано.

Як стверджує експортер, два найбільших контейнерних термінали ("Бруклін – Київ Порт" і "Контейнерний термінал "Одеса"), простоюють. Частина трейдерів переорієнтували вантажі з залізничного на автомобільний транспорт.

В самій "Укрзалізниці" коментарі з цього питання пообіцяли надати пізніше.

"Від цього страждають експортери. Я вважаю, що вони зобов'язані вимагати іншої економічної політики "Укрзалізниці", проведення реформи, яка допустить в нерухомий склад компанії приватний капітал, і власне реформування самої УЗ як основного оператора", - говорить директор держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальну справу на главу "Укрзалізниці" Кравцова.

В кінці грудня Кравцов оголосив, що йде з поста глави "Укрзалізниці".

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