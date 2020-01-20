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20 січня 2020, понеділок, 08:23 21
Силові структури 2020-01-20T11:30:03+02:00
Українські Новини
11 обстрілів і нові втрати ЗСУ: як пройшла доба в зоні ООС

11 обстрілів і нові втрати ЗСУ: як пройшла доба в зоні ООС

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, ООС
ООС.
ООС.

За минулу добу, 19 січня, бойовики 11 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, повідомили в прес-центрі ООС.

"19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм і 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог влаштував один обстріл:

  • недалеко від Пісків бойовики вдарили з станкового протитанкового гранатомета – 2 постріли, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" було зафіксовано 10 ворожих обстрілу:

  • сім разів поблизу Горіхово окупанти стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм -противник випустив 9 снарядів, 120-мм мінометів – 33 міни і з станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів;
  • Новоолександрівка вівся вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Новотошковского застосували міномети калібру 120-мм – 8 хв.

"Вчора, 19 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, за минулу добу, 18 січня, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових Операції об'єднаних сил. В результаті обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.

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