Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены

В то время, как Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе, за прошедшие сутки, 18 января, боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских военных Операции объединенных сил. В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия", - говорится в нем.

Так, боевики четыре раза открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, 16 января, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. ВСУ понесли серьезные потери.

Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.