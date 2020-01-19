Зеленський створив затори після зустрічі тіл загиблих в Ірані, - соцмережі

Через зйомки відео з поверненням тіл загиблих в авіакатастрофі в Ірані, борт з якими прибув вранці 19 січня, утворилися величезні затори. Про це написав політолог Михайло Чаплига на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "ЛОВІТЬ! Навіть з похорону Зеленський влаштував ШОУ кварталу... Хтось запізнився на рейс, хтось додому... А Зеленський знімав чергову серію свого ШОУ на кістках... Якщо що - відео у мене теж є", - написав він. На фото видно, як за поліцією утворилася величезна пробка. "ДИВЛЯЧИСЬ на пики державних осіб... сьогодні на шоу, присвяченому повернення тіл з нагоди Хрещення... хочеться процитувати Богдана: "Нудьга". Цей Квартал зіпсувався! Несіть новий. Навіть ролі відіграти на шоу толком не можуть", - додав Чаплига. Затор через зйомок відео Зеленського. Фото: facebook.com\/\/miha.anarchyst Як повідомляли Українські Новини, борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні. Під час церемонії прощання тіла виносили з літака у присутності президента України Володимира Зеленського та інших топ-чиновників.