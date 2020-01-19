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19 січня 2020, неділя, 21:12 15
Політика 2020-01-19T21:39:24+02:00
Українські Новини
Зеленський створив затори після зустрічі тіл загиблих в Ірані, - соцмережі

Зеленський створив затори після зустрічі тіл загиблих в Ірані, - соцмережі

Ярина Вацяк
Кортеж, Тіла загиблих, МАУ, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Володимир Зеленський
Затор через зйомки відео Зеленського. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Затор через зйомки відео Зеленського. Фото: facebook.com//miha.anarchyst

Через зйомки відео з поверненням тіл загиблих в авіакатастрофі в Ірані, борт з якими прибув вранці 19 січня, утворилися величезні затори.

Про це написав політолог Михайло Чаплига на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"ЛОВІТЬ! Навіть з похорону Зеленський влаштував ШОУ кварталу... Хтось запізнився на рейс, хтось додому... А Зеленський знімав чергову серію свого ШОУ на кістках... Якщо що - відео у мене теж є", - написав він.

На фото видно, як за поліцією утворилася величезна пробка.

"ДИВЛЯЧИСЬ на пики державних осіб... сьогодні на шоу, присвяченому повернення тіл з нагоди Хрещення... хочеться процитувати Богдана: "Нудьга". Цей Квартал зіпсувався! Несіть новий. Навіть ролі відіграти на шоу толком не можуть", - додав Чаплига.

Пробка з-за зйомок відео Зеленського. Фото: facebook.com//miha.anarchystЗатор через зйомок відео Зеленського. Фото: facebook.com//miha.anarchyst

Як повідомляли Українські Новини, борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні.

Під час церемонії прощання тіла виносили з літака у присутності президента України Володимира Зеленського та інших топ-чиновників.

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