Останній рейс: як в Україні зустрічали тіла жертв катастрофи "Боїнга"

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зустрічають тіла загиблих у катастрофі українського літака авіакомпанії МАУ у Тегерана, 19 січня 2020 року. Фото: Офіс Президента

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зустрічають тіла загиблих у катастрофі українського літака авіакомпанії МАУ у Тегерана, 19 січня 2020 року. Фото: Офіс Президента

Сьогодні літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана з тілами 11 загиблих українців і Україна зустрічала в "Борисполі" жертв катастрофи "Боїнга" компанії МАУ. Відповідні знімки опублікували на сайті Офісу Президента.

Під час церемонії прощання тіла виносили з літака у присутності президента України Володимира Зеленського та інших топ-чиновників.

Урочиста церемонія. Фото: Офіс Президента

Урочиста церемонія. Фото: Офіс Президента

Як повідомляє прес-служба Президента, чиновники висловлюють слова співчуття всіх членів сімей загиблих.

"Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані під час катастрофи літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Вічна пам'ять!", - йдеться в повідомленні.

Близькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс Президента

Близькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс Президента

Це був останній рейс для екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс з Ірану в Україну 8 січня. З 11 загиблих український - 9 пілоти та бортпровідники.

Прощання із загиблими. Фото: hromadske

Прощання із загиблими. Фото: hromadske

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.