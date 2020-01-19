Останній рейс: як в Україні зустрічали тіла жертв катастрофи "Боїнга"

Сьогодні літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана з тілами 11 загиблих українців і Україна зустрічала в "Борисполі" жертв катастрофи "Боїнга" компанії МАУ. Відповідні знімки опублікували на сайті Офісу Президента. Під час церемонії прощання тіла виносили з літака у присутності президента України Володимира Зеленського та інших топ-чиновників. Урочиста церемонія. Фото: Офіс Президента Урочиста церемонія. Фото: Офіс Президента Як повідомляє прес-служба Президента, чиновники висловлюють слова співчуття всіх членів сімей загиблих. "Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані під час катастрофи літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Вічна пам'ять!", - йдеться в повідомленні. Близькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс Президента Близькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс Президента Це був останній рейс для екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс з Ірану в Україну 8 січня. З 11 загиблих український - 9 пілоти та бортпровідники. Прощання із загиблими. Фото: hromadske Прощання із загиблими. Фото: hromadske Як повідомляли Українські Новини, 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.