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19 січня 2020, неділя, 19:45 13
Суспільство 2020-01-19T20:30:01+02:00
Українські Новини
Останній рейс: як в Україні зустрічали тіла жертв катастрофи "Боїнга"

Останній рейс: як в Україні зустрічали тіла жертв катастрофи "Боїнга"

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, аеропорт
У Міжнародному аеропорту
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зустрічають тіла загиблих у катастрофі українського літака авіакомпанії МАУ у Тегерана, 19 січня 2020 року. Фото: Офіс Президента

Сьогодні літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана з тілами 11 загиблих українців і Україна зустрічала в "Борисполі" жертв катастрофи "Боїнга" компанії МАУ. Відповідні знімки опублікували на сайті Офісу Президента.

Під час церемонії прощання тіла виносили з літака у присутності президента України Володимира Зеленського та інших топ-чиновників.

Урочиста церемонія. Фото: Офіс ПрезидентаУрочиста церемонія. Фото: Офіс Президента

Близькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс ПрезидентаУрочиста церемонія. Фото: Офіс Президента

Як повідомляє прес-служба Президента, чиновники висловлюють слова співчуття всіх членів сімей загиблих.

"Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані під час катастрофи літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Вічна пам'ять!", - йдеться в повідомленні.

Близькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс ПрезидентаБлизькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс Президента

Близькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс ПрезидентаБлизькі прийшли попрощатися із загиблими в авіакатастрофі МАУ. Фото: Офіс Президента

Це був останній рейс для екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс з Ірану в Україну 8 січня. З 11 загиблих український - 9 пілоти та бортпровідники.

Прощання із загиблими. Фото: hromadskeПрощання із загиблими. Фото: hromadske

Прощання із загиблими. Фото: hromadskeПрощання із загиблими. Фото: hromadske

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

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