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19 січня 2020, неділя, 19:56 12
Силові структури 2020-01-19T20:30:46+02:00
Українські Новини
Хулігани закидали петардами учасників мітингу антифашистів

Хулігани закидали петардами учасників мітингу антифашистів

Таня Войтюк
Мітинг, Антифашизм, націоналісти, Михайлівська площа, Петарда
Активісти в балаклаві. Фото: Країна
Активісти в балаклаві. Фото: Країна

Поліція затримала 11 осіб, які закидали петардами учасників мітингу антифашистів.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За протиправні дії на Михайлівській площі поліцейські доставили в управління поліції одинадцять чоловік. Після першочергової перевірки їх діям буде дана правова оцінка", - йдеться в ньому.

Сьогодні, 19 січня, у Києві на Михайлівській площі відбулася антифашистська акція в пам'ять про відомого російського адвоката Станіслава Маркелове, якого вбили 19 січня 2009 року ультраправі. Це щорічний захід, яке проводять і в Україні.

Після закінчення акції учасники йшли до фунікулеру, а група невідомих кинула в них кілька петард.

В результаті правоохоронці доставили в Шевченківське управління поліції одинадцять громадян.

Як повідомляли Українські Новини, на початку січня Поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько "Камо Московський" в Києві.

У листопаді 2019 року поліція затримала кримінального авторитета Тенгіза Чарая на прізвисько Тенго Гальський" у Рівненській області.

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