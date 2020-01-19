Хулігани закидали петардами учасників мітингу антифашистів

Поліція затримала 11 осіб, які закидали петардами учасників мітингу антифашистів.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За протиправні дії на Михайлівській площі поліцейські доставили в управління поліції одинадцять чоловік. Після першочергової перевірки їх діям буде дана правова оцінка", - йдеться в ньому.

Сьогодні, 19 січня, у Києві на Михайлівській площі відбулася антифашистська акція в пам'ять про відомого російського адвоката Станіслава Маркелове, якого вбили 19 січня 2009 року ультраправі. Це щорічний захід, яке проводять і в Україні.

Після закінчення акції учасники йшли до фунікулеру, а група невідомих кинула в них кілька петард.

В результаті правоохоронці доставили в Шевченківське управління поліції одинадцять громадян.

Як повідомляли Українські Новини, на початку січня Поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько "Камо Московський" в Києві.

У листопаді 2019 року поліція затримала кримінального авторитета Тенгіза Чарая на прізвисько Тенго Гальський" у Рівненській області.