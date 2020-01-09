В Киеве задержали "вора в законе" по кличке "Камо Московский"

Полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Камо Московский " в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

По данным оперативников департамента стратегических расследований Нацполиции, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории России и установить контроль над преступными группами в Украине.

57-летний уроженец Грузии, гражданин России был коронован в 1983 году в Тбилиси.

Он был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в общем провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет, последний раз освободился в октябре 2019 года.

С целью избежать уголовную ответственность за свой статус "Камо Московский" приехал в Украину, незаконно пересекая государственную границу.

Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение.

В воскресенье, 5 декабря, оперативники задержали его.

Отмечается, что при содействии Государственной миграционной службы и по решению суда "вора в законе" на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года полиция задержала криминального авторитета Тенгиза Чарая по прозвищу "Тенго Гальский" в Ривненской области.