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23 ноября 2019, суббота, 17:24 1314
Силовые структуры 2019-11-23T17:25:28+02:00
Українські Новини
Ехал к старым друзьям: "Вор в законе" по кличке "Тенго Гальский" задержан на пути в Киев

Ехал к старым друзьям: "Вор в законе" по кличке "Тенго Гальский" задержан на пути в Киев

МВД, Вор в законе, Криминальный авторитет, Задержание криминального авторитета

Полиция снова задержала криминального авторитета Тенгиза Чарая по прозвищу "Тенго Гальский" в Ровенской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"К правоохранителям поступила информация о том, что на территории Украины незаконно находится "вор в законе" и в ближайшее время собирается ехать в столицу. Установив его вероятный маршрут, правоохранители провели операцию по его задержанию", - сказано в нем.

Так, ночью 22 ноября на трассе "Киев - Чоп", около города Корец, полиция задержала "вора в законе". Отмечается, что предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог, он имел при себе только поддельное водительское удостоверение.

"Тенго Гальский". Фото: полиция

Согласно сообщению, автомобиль, на котором передвигался Чарай, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев он объяснил визитом к старым друзьям.

На данный момент сотрудники управления Государственной миграционной службы в Ривненской области составили административный протокол по факту нарушения правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

В ближайшее время "Тенго Гальской" будет выдворен за пределы Украины. "Тенго Гальский" в 2014 году был "коронован" в Санкт-Петербурге (Россия) криминальными авторитетами. Он планировал наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна было действовать преступная группировка в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, впервые "Тенго Гальский" был выдворен в 2016 году, через 3 месяца после его появления в Украине.

В 2017-2019 годах его снова и снова выдворяли за пределы государства. Последний раз полиция задерживала криминального авторитета "Тенго Гальского" в Киеве.

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