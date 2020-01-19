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19 січня 2020, неділя, 14:21 1
Фінанси 2020-01-19T14:30:09+02:00
Українські Новини
Україна повинна виконати всі умови МВФ для отримання фінансування

Україна повинна виконати всі умови МВФ для отримання фінансування

Таня Войтюк
Крісталіна Георгієва, США, виплати МВФ, МВФ
МВФ. Фото: 112.ua
МВФ. Фото: 112.ua

У 2020 році Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів, а також виконати всі умови для отримання фінансування за новою програмою.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 17 січня у Вашингтоні (США), передають Українські Новини.

"Ми досягли угоди на робочому рівні, що передбачає виконання певних умов. Робота триває, і наші експерти продовжують взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас це буде означати момент для нашого скликання виконавчого ради", - сказала вона.

Інших деталей Георгієва не уточнила.

На початку грудня 2019 року Україна і МВФ домовилися про нову програму на суму близько 5,5 млрд доларів по механізму розширеного фінансування.

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

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