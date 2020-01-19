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19 січня 2020, неділя, 12:09 11
Силові структури 2020-01-19T12:28:11+02:00
Українські Новини
На Донеччині загинули 132 українських військових: втрати ВСУ за рік

На Донеччині загинули 132 українських військових: втрати ВСУ за рік

Ярина Вацяк
ООС, втрати військових, Втрати в зоні ООС, війна на Донбасі
Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

132 військовослужбовців загинули і 716 поранені під час операції Об'єднаних сил (ООС) в 2019 році.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

У цілому протягом 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 отримали зазнали тяжких поранень, в Луганській області - 31 і 197 відповідно.

Офіс Генерального прокурора контролює перебіг розслідування і судового розгляду за кожним фактом загибелі військовослужбовців у зоні проведення ООС від обстрілів незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР".

З метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення зазначених злочинів, проводяться необхідні слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, за минулу добу, 18 січня, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 зазнали поранення.

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