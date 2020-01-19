В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються

У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" в неділю скасовані 3 рейси затримуються 6 через складні метеорологічні умови (туман).

Про це Українським Новинам повідомив представник адміністрації аеропорту.

За даними на 9:00, скасовані рейси PS 086 "Запоріжжя - Бориспіль" "Міжнародних авіаліній України" з вильотом в 6:45, TK 1480 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" з вильотом в 9:40 і TK 1469 "Стамбул (Туреччина) - Запоріжжя" з прибуттям в 8:45 (обидва - авіакомпанії Turkish Airlines).

Затримуються рейси PQ0573 "Запоріжжя - Шарджа (ОАЕ)" авіакомпанії SkyUp з вильотом у 11:50, UTN6131 "Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх" авіакомпанії Air Azur Ukraine з вильотом в 11:00, PC 433 " Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" авіакомпанії Pegasus Airlines з вильотом в 12:00.

Також затримуються рейси UTN6132 "Шарм-ель-Шейх - Бориспіль - Запоріжжя" авіакомпанії Air Azur Ukraine з прибуттям о 09:45, PC 432 "Стамбул (Туреччина) - Запоріжжя" авіакомпанії Pegasus Airlines з прибуттям о 11:20, PQ 7154 "Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя" авіакомпанії SkyUp з прибуттям до 10:50.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні в міжнародному аеропорту "Запоріжжя" скасували 4 рейси і затримуються 4 з-за складних метеорологічних умов (туман).

16 січня через сильний туман в Києві та Київській області оголосили "жовтий" рівень небезпеки.