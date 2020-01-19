У Греції стався сильний землетрус: в Афінах впали декілька будівель

В Греції на північний захід від Афін стався землетрус силою 5,1 бала. Землетрус потряс Афіни, вибивши телефонні мережі і електрику в деяких частинах міста.

Афіняни вибігли на вулиці, пише ВВС.

Повідомлень про серйозні травми не надходило. Але через кілька підземних поштовхів впали дві будівлі.

Сильний афтершок магнітудою 4,3 зафіксували майже через годину після першого землетрусу в 14:13 (11:13 за Гринвічем). Сейсмологи попереджають, що їх може бути більше.

Землетрус особливо сильно відчувався в центрі Афін, де люди виходили на вулиці після евакуації з високих будівель.

Повідомляється, що зі стін головної прокуратури в Афінах впала штукатурка, а в 170-річному будівлі парламенту з'явилися тріщини.

Надходили повідомлення про те, що рятувальна служба, яка отримала 76 дзвінків від місцевих ЗМІ, врятувала понад десяток осіб, які застригли в ліфтах після відключення електрики.

З Археологічного музею госпіталізували вагітну туристку, яку вдарив ліктем інший турист, коли всі кинулися до виходу.

Щонайменше три людини постраждали від падіння штукатурки

Грецькі ЗМІ повідомили, що впала стара резиденція і порожня будівля. Інші будівлі були пошкоджені, і шматки мармуру впали з церкви Святої Ірини на дорогу.

Як повідомляли Українські Новини, в Греції 19 липня зафіксовано сильний землетрус потужністю 5,3 бала.

Крім того, в грудні потужне землетрус стався в Канаду.