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19 июля 2019, пятница, 17:44 14
Происшествия 2019-07-19T17:45:02+03:00
Українські Новини
В Афинах мощное землетрясение, в городе отключается электричество

В Афинах мощное землетрясение, в городе отключается электричество

Последствия землетрясения. Фото: news247gr
Последствия землетрясения. Фото: news247gr

В Греции в пятницу, 19 июля, зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла, сообщает Ekathimerini.   

Эпицентр землетрясения в 20 километрах от Афин.

Также зафиксирована серию афтершоков, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, за час в том же районе зафиксировано не менее семи сейсмических событий с магнитудой от 2,5 до 4,6. Наиболее сильным стало седьмое землетрясение магнитудой 4,6. Оно было зафиксировано в 15.11. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

СМИ сообщали о частичном отключении электроэнергии в центре Афин. Жители города покидали здания и выбегали на улицы.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Как сообщали Українські Новини, в Мексике случилось сильное землетрясениемагнитудой 5,5.

Ранее в Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек.

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