В Афинах мощное землетрясение, в городе отключается электричество

В Греции в пятницу, 19 июля, зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла, сообщает Ekathimerini. \r\nЭпицентр землетрясения в 20 километрах от Афин.\r\nТакже зафиксирована серию афтершоков, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).\r\nПо данным сейсмологов, за час в том же районе зафиксировано не менее семи сейсмических событий с магнитудой от 2,5 до 4,6. Наиболее сильным стало седьмое землетрясение магнитудой 4,6. Оно было зафиксировано в 15.11. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.\r\nСМИ сообщали о частичном отключении электроэнергии в центре Афин. Жители города покидали здания и выбегали на улицы.\r\nО пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Мексике случилось сильное землетрясениемагнитудой 5,5.\r\nРанее в Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек.