Сьогодні біля аеропорту "Бориспіль" обмежать рух для вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Управління державної охорони заявляє про обмеження дорожнього руху біля міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) через вшанування пам'яті 11 громадян України, загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управління держохорони, передають Українські Новини.

"У неділю, 19 січня, у зв'язку з траурними заходами щодо вшанування пам'яті трагічно загиблих громадян України в авіакатастрофі рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі міжнародного аеропорту Бориспіль (KBP)", - сказано в ньому.

Управління держохорони просить водіїв і відвідувачів "Борисполя" врахувати інформацію про обмеження дорожнього руху.

Раніше Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Україна отримала доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, катастрофа якого сталася в Ірані.