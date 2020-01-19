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19 січня 2020, неділя, 08:05 150
Силові структури 2020-01-19T08:13:24+02:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені

Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені

Ярина Вацяк
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, війна на Донбасі, ООС

В той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, за минулу добу, 18 січня, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових Операції об'єднаних сил. Внаслідок чого обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 зазнали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

"18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї". - йдеться в ньому.

Так, бойовики чотири рази відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;, поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1; неподалік Павлополя - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм; в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. ЗСУ зазнали серйозних втрат.

Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

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Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені
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