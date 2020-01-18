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18 січня 2020, субота, 23:56 5
Австралія 2020-01-19T01:00:02+02:00
Українські Новини
Сильний дощ в Австралії вже другий день допомагає гасити пожежі

Сильний дощ в Австралії вже другий день допомагає гасити пожежі

Валерия Драгомирова
Пожежі, дощ, Австралія

В Австралії вже другий день поспіль ллє сильний дощ і гасить численні лісові пожежі. Такі погодні умови значно допомагають боротьбі із загоряннями. Про це повідомляє AFP.

Незважаючи на десятки все ще непогашених лісів, жителі материка раді, що нарешті опади допомагають їх батьківщині гасити пожежі. Вони сподіваються, що дощі будуть йти ще кілька днів.


Синоптики прогнозують, що на вихідні також пройдуть дощі в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія.

Однак влада попереджає, що вода також може й ускладнити пожежним автомобілям виїжджати глибоко в ліси.

Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії.

Також в Австралії скинули з повітря тисячі кілограм їжі для постраждалих від пожеж кенгуру.

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