Сильний дощ в Австралії вже другий день допомагає гасити пожежі

В Австралії вже другий день поспіль ллє сильний дощ і гасить численні лісові пожежі. Такі погодні умови значно допомагають боротьбі із загоряннями. Про це повідомляє AFP.

Незважаючи на десятки все ще непогашених лісів, жителі материка раді, що нарешті опади допомагають їх батьківщині гасити пожежі. Вони сподіваються, що дощі будуть йти ще кілька днів.



Синоптики прогнозують, що на вихідні також пройдуть дощі в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія.



Однак влада попереджає, що вода також може й ускладнити пожежним автомобілям виїжджати глибоко в ліси.

From one extreme to the other. After unprecedented bush fire, its time for flood in parts of Australia due to heavy rain. pic.twitter.com/7ftnvoGjv5 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) 17 января 2020 г.

Heavy rain swept across parts of Australia's east coast, Wednesday, January 15, causing flash floods in some areas of New South Wales.



(Reuters) pic.twitter.com/5oiMJI0TYd — The Voice of America (@VOANews) 17 января 2020 г.

Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії.



Також в Австралії скинули з повітря тисячі кілограм їжі для постраждалих від пожеж кенгуру.