Сильний дощ в Австралії вже другий день допомагає гасити пожежі

Незважаючи на десятки все ще непогашених лісів, жителі материка раді, що нарешті опади допомагають їх батьківщині гасити пожежі. Вони сподіваються, що дощі будуть йти ще кілька днів.



Синоптики прогнозують, що на вихідні також пройдуть дощі в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія.



Однак влада попереджає, що вода також може й ускладнити пожежним автомобілям виїжджати глибоко в ліси.

From one extreme to the other. After unprecedented bush fire, its time for flood in parts of Australia due to heavy rain. pic.twitter.com/7ftnvoGjv5