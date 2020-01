В Австралии сбросили с воздуха тысячи килограмм еды для пострадавших от пожаров кенгуру

Специалисты национальной службы парков сбросили с воздушного транспорта тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei