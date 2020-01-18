Мінекоенерго просить НКРЕКП обмежити імпорт електроенергії з Росії

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища звернулося до Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням тимчасово обмежити доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах, в частині міждержавних зв'язків між Україною та країнами, які не є членами Енергетичного співтовариства.

Про це йдеться в листі міністерства до регулятора, який розмістив депутат Олексій Кучеренко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



У листі міністерства наголошується, що проблеми в енергосистемі пов'язані зі значним зниженням попиту на електроенергію через аномально теплу погоду, відсутністю достатньої кількості пропозицій на розвантаження на балансувальному ринку, недостатністю стимулів для зменшення небалансів, відсутністю ефективного ринку допоміжних послуг.



"Необхідність обмежити продаж перетинів для імпорту електроенергії в Об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС) пов'язана зі значними проблемами балансування енергосистеми і обмеженням вітчизняної генерації", - сказано в листі.



Як повідомляли Українські Новини, ціна електроенергії побила свій попередній мінімум і знизилася ще на 8,62%.



Раніше Зеленський підписав закон про контроль цін на електроенергію.