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18 січня 2020, субота, 17:48 5
Верховна Рада і партії 2020-01-18T17:54:28+02:00
Українські Новини
У Порошенка заявили, що ДБР спеціально підлаштовує допити під його поїздки

У Порошенка заявили, що ДБР спеціально підлаштовує допити під його поїздки

Ольга Фандорина

"Євросолідарності" заявили,що Офіс президента та ДБР незаконно за ним стежать і призначають допити на час його міжнародних поїздок, повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність", передають Українські Новини.

"Очевидно, Офіс Президента та ДБР (Державне бюро розслідувань) незаконно стежать за Петром Порошенко, його розмовами і листуванням. Публічне "запрошення" на допити, не передбачені ніякими нормами КПК (кримінально-процесуального кодексу), на 21 та 24 січня прозвучали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки в Швейцарію туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки, щоб не давати владі приводів для спекуляцій.

При цьому партія зазначає, що явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності з КПК.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних виробництвів, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Тим часом Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження про можливе заволодіння державних коштів колишнім Президентом Петром Порошенком за заявою 11 депутатів Верховної Ради.
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