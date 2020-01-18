У Порошенка заявили, що ДБР спеціально підлаштовує допити під його поїздки

"Євросолідарності" заявили,що Офіс президента та ДБР незаконно за ним стежать і призначають допити на час його міжнародних поїздок, повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність", передають Українські Новини.

"Очевидно, Офіс Президента та ДБР (Державне бюро розслідувань) незаконно стежать за Петром Порошенко, його розмовами і листуванням. Публічне "запрошення" на допити, не передбачені ніякими нормами КПК (кримінально-процесуального кодексу), на 21 та 24 січня прозвучали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки в Швейцарію туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки, щоб не давати владі приводів для спекуляцій.

При цьому партія зазначає, що явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності з КПК.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних виробництвів, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.