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18 січня 2020, субота, 16:18 8
Силові структури 2020-01-18T18:00:02+02:00
Українські Новини
У Міноборони розповіли про стан пораненого на Донбасі бійця ЗСУ

У Міноборони розповіли про стан пораненого на Донбасі бійця ЗСУ

Ольга Фандорина
ВСУ, Поранені військові

Український військовослужбовець, який сьогодні отримав поранення на Донбасі, знаходиться в задовільному стані. Про це повідомляє прес-служба Міноборони в суботу, 18 січня.

"За наявною інформацією, в результаті сьогоднішніх обстрілу ворожих один український військовослужбовець отримав поранення. В даний час він знаходиться під наглядом лікарів в одній з військових мобільних госпіталів, стан здоров'я нашого воїна задовільний", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки, а в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

16 січня, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. ВСУ понесли серйозні втрати.

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