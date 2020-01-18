підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Світ
  • "Чорні ящики" потерпілого катастрофу літака МАУ прибудуть в Україну наприкінці січня
18 січня 2020, субота, 16:46 6
Світ 2020-01-18T18:00:02+02:00
Українські Новини
"Чорні ящики" потерпілого катастрофу літака МАУ прибудуть в Україну наприкінці січня

"Чорні ящики" потерпілого катастрофу літака МАУ прибудуть в Україну наприкінці січня

Ольга Фандорина
Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Іран, чорні скриньки
"Чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ. Скріншот відео

Іран підтвердив передачу Україні "чорних скриньок" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), потерпілого 8 січня аварії неподалік Тегерана.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, передають Українські Новини.

Наголошується, що бортові самописці літака МАУ прибудуть в Україну до кінця січня.

Раніше Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Україна отримала доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, катастрофа якого сталася в Ірані.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР збили літак авіакомпанії МАУ помилково.

Більше новин про: Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді Іран чорні скриньки

ДБР терміново викликає Порошенка на допит: опубліковано повістку
Україна оскаржила рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію
Новини
У Порошенка заявили, що ДБР спеціально підлаштовує допити під його поїздки 17:48
Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду 17:11
"Чорні ящики" потерпілого катастрофу літака МАУ прибудуть в Україну наприкінці січня 16:46
У Міноборони розповіли про стан пораненого на Донбасі бійця ЗСУ 16:18
У Нацгвардії оголосили, що не стануть органом розвідки 15:42
більше новин
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов 14:09
Детективи НАБУ вирішили незаконно допитати 10 тисяч працівників компанії "Укрлендфармінг", - ЗМІ 11:59
Рада дала можливість залучити ще 20 млрд гривень на дороги, - радник прем'єра Голик 11:13
Член комітету ВР з енергетики, заявив що поправка Геруса дає Росії інструмент політичного тиску на Україну, - ЗМІ 12:17
більше новин
Гріхи не змиває: у Епіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще 11:44
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Зеленський. Скріншот: Офіс Президента
Зеленський доручив Гончаруку замінити "слабкі місця" в Кабміні 21:28
Гончарук подав заяву про відставку 09:49
Малюська під столом. Фото: Denis Malyuska
Малюська заліз під стіл і підтримав Гончарука 17:05
більше новин
Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok