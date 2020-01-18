"Чорні ящики" потерпілого катастрофу літака МАУ прибудуть в Україну наприкінці січня

Іран підтвердив передачу Україні "чорних скриньок" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), потерпілого 8 січня аварії неподалік Тегерана. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, передають Українські Новини. Наголошується, що бортові самописці літака МАУ прибудуть в Україну до кінця січня. Раніше Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані. Україна отримала доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, катастрофа якого сталася в Ірані. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України. Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня. При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР збили літак авіакомпанії МАУ помилково.