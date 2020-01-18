"Чорні ящики" потерпілого катастрофу літака МАУ прибудуть в Україну наприкінці січня

Іран підтвердив передачу Україні "чорних скриньок" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), потерпілого 8 січня аварії неподалік Тегерана.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, передають Українські Новини.

Наголошується, що бортові самописці літака МАУ прибудуть в Україну до кінця січня.

Раніше Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Україна отримала доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, катастрофа якого сталася в Ірані.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР збили літак авіакомпанії МАУ помилково.