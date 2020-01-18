Українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприязні"

Українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприя

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заборонила в'їзд українському журналісту Тарас Ібрагімову в Росію і окупований Крим до 2054 року.

Про це журналіст повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ви здогадуєтеся чому? - запитує мене молодий, симпатичний прикордонник ФСБ. - Я знаю. - Ну і чому? - Особиста неприязнь", - написав він.

Ібрагімов подякував тих, хто допомагав йому за терпіння і колосальний труд, спроби його акредитувати, а також подякував усім, хто "бореться в судах на стороні добра".

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 українці стали менше їздити до Росії.

Пропагандист Соловйов, якого Зеленський запрошував на Донбас, поскаржився, що йому туди заборонений в'їзд.