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  • Українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприязні"
18 січня 2020, субота, 15:11 7
Політика 2020-01-18T18:00:03+02:00
Українські Новини
Українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприя

Українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприязні"

Ольга Фандорина
Тарас Ібрагімов, Заборона в'їзду

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заборонила в'їзд українському журналісту Тарас Ібрагімову в Росію і окупований Крим до 2054 року.

Про це журналіст повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ви здогадуєтеся чому? - запитує мене молодий, симпатичний прикордонник ФСБ. - Я знаю. - Ну і чому? - Особиста неприязнь", - написав він.

Ібрагімов подякував тих, хто допомагав йому за терпіння і колосальний труд, спроби його акредитувати, а також подякував усім, хто "бореться в судах на стороні добра".

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 українці стали менше їздити до Росії.

Пропагандист Соловйов, якого Зеленський запрошував на Донбас, поскаржився, що йому туди заборонений в'їзд.

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