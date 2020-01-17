В Карпатах з підйомника, що зупинився, зняли понад 30 осіб

Рятувальники у Львівській області, на горі Погар, зняли 32 людини з підйомника, який раптово зупинився сьогодні, 17 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що всі рятувальні роботи були завершені станом на 19:30 17 січня.

Підйомник зупинився на горі Погар в Карпатах, серед туристів, які знаходилися на ньому було 5 дітей.

"За станом на 19:30 рятувальні роботи завершені. Всього зняли з підйомника 32 людини, з них 5 дітей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники називають попередньою причиною зупинки підйомника несправність редуктора.

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Раніше в соцмережах з'явилася інформація, що на гірськолижному курорті Драгобрат з підйомника впали лижники. Однак Державна служба з питань праці (колишня Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки) не бачить підстав для перевірки підйомника на гірськолижному курорті Драгобрат у Закарпатській області через падіння з нього 2 туристів.