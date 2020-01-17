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17 января 2020, пятница, 19:28 10
Происшествия 2020-01-17T19:28:19+02:00
Українські Новини
Во Львовской области остановился подъемник, туристов снимают спасатели

Во Львовской области остановился подъемник, туристов снимают спасатели

Анна Рудык
Подъемник, Горнолыжный курорт, остановка подъемника, неисправность подъемника

Сегодня, 17 января, во Львовской области остановился подъемник, на котором находились 25 туристов, среди них также дети. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что сейчас спасатели снимают туристов с подъемника, который остановился на горе Погар вблизи пгт Славское Сколевского района.

Отмечается, что, по состоянию на 18:00, уже сняли 8 взрослых и 3 детей.

Спасательные работы все еще продолжаются, привлекли 14 специалистов и 3 единицы техники.

"Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, на подъемнике еще находятся ориентировочно 14 человек.

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