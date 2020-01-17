Во Львовской области остановился подъемник, туристов снимают спасатели

Сегодня, 17 января, во Львовской области остановился подъемник, на котором находились 25 туристов, среди них также дети. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что сейчас спасатели снимают туристов с подъемника, который остановился на горе Погар вблизи пгт Славское Сколевского района.

Отмечается, что, по состоянию на 18:00, уже сняли 8 взрослых и 3 детей.

Спасательные работы все еще продолжаются, привлекли 14 специалистов и 3 единицы техники.

"Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, на подъемнике еще находятся ориентировочно 14 человек.

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