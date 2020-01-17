Гончарук пообіцяв прозвітувати в Раді про роботу Кабміну до 4 лютого

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду. Про це він заявив на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, відео якої розміщено на сторінці Офісу Президента в соцмережі Facebook. "У нас, як у уряду, є обов'язок представити парламенту 14 лютого проміжний звіт про нашу роботу, і це прекрасна ідея і можливість глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі про те, що ми плануємо", - сказав Гончарук. У відповідь Зеленський попросив прем'єра подати звіт до 4 лютого, з чим Гончарук погодився. Зокрема, депутатам буде презентована концепція посиленого уряду і його часткового організаційного переформатування. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях. Також Зеленський хоче розділити Мінкультури і Мінекономіки.