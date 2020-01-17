Гончарук пообіцяв прозвітувати в Раді про роботу Кабміну до 4 лютого

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду.

Про це він заявив на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, відео якої розміщено на сторінці Офісу Президента в соцмережі Facebook.

"У нас, як у уряду, є обов'язок представити парламенту 14 лютого проміжний звіт про нашу роботу, і це прекрасна ідея і можливість глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі про те, що ми плануємо", - сказав Гончарук.

У відповідь Зеленський попросив прем'єра подати звіт до 4 лютого, з чим Гончарук погодився.

Зокрема, депутатам буде презентована концепція посиленого уряду і його часткового організаційного переформатування.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях.

Також Зеленський хоче розділити Мінкультури і Мінекономіки.