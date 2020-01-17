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17 січня 2020, пʼятниця, 21:28 8
Президент 2020-01-17T21:32:45+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив Гончаруку замінити "слабкі місця" в Кабміні

Зеленський доручив Гончаруку замінити "слабкі місця" в Кабміні

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Кабмін, Олексій Гончарук, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку провести кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Про це Зеленський сказав Гончаруку на зустрічі в Офісі Президента, відеозапис якої було опубліковано Офісом Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Президент вирішив дати уряду Гончаука шанс за умови, що він вирішить деякі важливі питання.

Зокрема Зеленський доручив Гончаруку знайти слабкі місця в уряді і замінити деяких міністрів згідно з їх професійним, а не особистісним якостям.

"У мене немає ніяких підстав думати про те, що хтось з них нечесна людина або вони непрофесійні. Я пам'ятаю, яким чином ви обирали це уряд, як ми спілкувалися з вами і з ними, як бачили їх стратегію і їх команду. Але ми з вами хочемо зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця і замінити тих чи інших керівників міністерств, згідно з їх професійним даними", - сказав він.

Президент підкреслив важливість зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче розділити Мінкультури і Мінекономіки.

Також Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях.

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