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17 січня 2020, пʼятниця, 17:52 7
Силові структури 2020-01-17T19:15:02+02:00
Українські Новини
СБУ проводить обшуки в аеропорту "Запоріжжя"

СБУ проводить обшуки в аеропорту "Запоріжжя"

Анна Рудык
аеропорт Запоріжжя, СБУ, обшуки в аеропорту, Обшуки, Обшук
Аеропорт Запоріжжя. Фото: novynarnia.com
Аеропорт Запоріжжя. Фото: novynarnia.com

Співробітники управління СБУ в Запорізькій області в п'ятницю проводять обшуки на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" Запорізької міської ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мерії з посиланням на слова директора департаменту правового забезпечення міськради Валерія Зломиноги, передають Українські Новини.

За його даними, обшуки проводяться за рішенням Жовтневого районного суду Запоріжжя у рамках кримінальної справи, яку було відкрито в 2015 році щодо діяльності попереднього керівництва аеропорту.

"Дозвіл на обшуки було видано ще в грудні минулого року. Отже, це не було несподіванкою. Відомо, що обшук проходить без будь-яких порушень та зловживань з будь-якої сторони", - цитує прес-служба слова чиновника.

Як повідомляли Українські Новини, Податкова заперечує обшуки СБУ у глави служби Верланова.

Раніше НАБУ прийшло з обшуками в Мінстець Бородянського.

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