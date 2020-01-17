СБУ проводить обшуки в аеропорту "Запоріжжя"

Співробітники управління СБУ в Запорізькій області в п'ятницю проводять обшуки на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" Запорізької міської ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мерії з посиланням на слова директора департаменту правового забезпечення міськради Валерія Зломиноги, передають Українські Новини.

За його даними, обшуки проводяться за рішенням Жовтневого районного суду Запоріжжя у рамках кримінальної справи, яку було відкрито в 2015 році щодо діяльності попереднього керівництва аеропорту.

"Дозвіл на обшуки було видано ще в грудні минулого року. Отже, це не було несподіванкою. Відомо, що обшук проходить без будь-яких порушень та зловживань з будь-якої сторони", - цитує прес-служба слова чиновника.

Як повідомляли Українські Новини, Податкова заперечує обшуки СБУ у глави служби Верланова.

Раніше НАБУ прийшло з обшуками в Мінстець Бородянського.